Госзакупки как драйвер импортозамещения

За последние годы система госзакупок переживает законодательную трансформацию. Не стал исключением и 2023 год, когда условия игры продолжили меняться. Главная цель — приспособить систему под ситуацию на рынке с учетом складывающихся международных обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регулирование сферы закупок за прошлый год шло в русле борьбы с санкциями и проведения антикризисных мер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Регулирование сферы закупок за прошлый год шло в русле борьбы с санкциями и проведения антикризисных мер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В конце апреля в Москве состоялся форум «Госзаказ-2023». Поставщики проявили к мероприятию повышенный интерес. Все хотели услышать от представителей федеральной власти, куда движется рынок и каких новшеств еще нужно ждать. Отвечал на вопросы замминистра финансов Алексей Лавров. Он заверил собравшихся, что основные изменения в системе госзакупок уже произошли и теперь требуются только точечные. Представитель Минфина также сообщил о желании властей еще больше повысить эффективность системы импортозамещения. Для этого предполагается сделать ее проще и прозрачнее, а объемы госзаказа — больше.

Немного деталей

Дарья Петрова, заместитель председателя Союза юристов-блогеров на базе Московского государственного юридического Университета им. Кутафина (МГЮА), называет произошедшие изменения в госзакупках значимыми, но считает необходимым доработать некоторые моменты. Например, в октябре прошлого года были утверждены новые формы независимых гарантий, предоставляемых поставщиками (исполнителями) для обеспечения обязательств по участию в закупках и исполнению контрактов, заключаемых в рамках 44-ФЗ, а также 223-ФЗ в отношении закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. По мнению эксперта, унификация форм гарантий облегчает жизнь бенефициарам, которым не нужно проверять полученную гарантию на предмет ее соответствия закону. Во-вторых, упрощается процесс выдачи таких гарантий банками.

«Они тратят меньше времени на согласование правок со стороны принципалов (бенефициаров). А это значит, что гарантия выдается быстрее и вся закупочная процедура может быть завершена быстрее,— поясняет госпожа Петрова.— Однако у этого нововведения есть и оборотная сторона. И практика уже сейчас ее ярко показала».

Дело в том, что до октября 2022 года формы гарантий фактически разрабатывались либо бенефициарами, либо банками исходя из требований закона к ним. В итоге вариантов независимых гарантий существовало бесчисленное множество. Каждый бенефициар хотел, чтобы в гарантии, которую он получает, была включена какая-нибудь отдельная формулировка. Аналогичного подхода придерживались и банки. Поэтому бенефициары и банки постоянно вносили правки в формы друг друга, чтобы защитить себя от рисков. Эта практика была обычной и устоявшейся.

«С введением новых типовых форм независимых гарантий, казалось бы, корректировка условий гарантий должна прекратиться автоматически. Но нет. Бенефициары по инерции продолжают исправлять условия гарантий, которые их не устраивают, а банки не всегда их принимают и симметрично включают в гарантии те положения, которые страхуют их интересы. Итог этого не самый позитивный»,— продолжает эксперт.

Как следствие, число дел в Федеральной антимонопольной службе о включении в реестр недобросовестных поставщиков по причине того, что бенефициар не принял предоставленную гарантию, неожиданно и резко возросло. Одновременно антимонопольная служба обязывает банки вносить изменения в такие гарантии под страхом наложения штрафа.

«Все это не просто возлагает на банки дополнительные операционные издержки, но еще и усложняет закупочные процедуры в целом»,— резюмирует Дарья Петрова.

Игра втемную

Исполнительный директор FindTenders.ru Владимир Ивлиев обращает внимание, что некоторые крупные торговые площадки перестали показывать информацию для неавторизованных пользователей. «С мая прошлого года электронные торговые площадки, на которых публиковались закупки крупных компаний по 223-ФЗ, либо вообще перестали показывать торги в открытых секциях, либо запретили агрегаторам торгов загружать их в свои базы и показывать своим пользователям. Хотя на самой площадке данные закупки увидеть можно»,— говорит эксперт.

Собеседник издания также отметил резкое увеличение малых закупок по 44-ФЗ, которые заказчикам необязательно размещать в ЕИС. По его мнению, это вызывает сильное неудобство для поставщиков, вынуждая работать не на одном сайте, а просматривать либо специальные секции коммерческих площадок, либо региональные сайты. Эксперт считает, что в текущем году будет продолжена тенденция на вывод малых закупок из ЕИС на региональные сайты.

«Регулирование сферы закупок за прошлый год шло в русле борьбы с санкциями и проведения антикризисных мер. В основном они выразились в предоставлении возможности списать непогашенные неустойки, выставленные исполнителю по контракту, если условия контракта не исполнялись по не зависящим от сторон основаниям, внесении изменений в контракты вследствие влияния санкций и так далее,— поясняет член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной думы Дмитрий Тортев.— Ключевое изменение в системе госзакупок по 44-ФЗ — создание механизма, позволяющего отдавать контракты единственному поставщику, если требуется принять безотлагательные решения. В ряде регионов такая формулировка привела к пренебрежению конкурентными процедурами, когда под предлогом защиты от санкций вполне рядовые контракты отдавались единственному поставщику. К примеру, так часто контрактовался ремонт дорожной инфраструктуры, не представляющей стратегического значения для региона».

Вместе с тем, несмотря на серию изменений в 44-ФЗ, закон о госзакупках не стал гибче. Процедуры изменились, облегчив жизнь заказчикам, но не исполнителям, которые участвуют в торгах. Эксперты считают, что по-прежнему нет гибкого, понятного, а главное, прозрачного механизма вследствие нагромождения нормативов, которые накопились за более чем десять лет существования закона.

«В "пожарном" режиме вводятся антикризисные меры, хотя при желании можно отредактировать тот же 44-ФЗ таким образом, чтобы он отвечал современным экономическим вызовам, сохраняя при этом конкурсные процедуры, которые являются залогом развития бизнеса. На определенное сопротивление наталкиваются инициативы о повышении конкурентной среды на рынке электронных торговых площадок госзаказа. При этом позитивно восприняты идеи экспертного сообщества о расширении способов закупок, в том числе за счет расширения практики организованных биржевых торгов. Однако, по всей видимости, по мере продолжающихся экономических изменений количество усложнений в законе будет только нарастать»,— добавляет господин Тортев.

Импортеров просят не беспокоиться

Еще одна важная тенденция в системе госзакупок, которую отмечают эксперты,— это вытеснение импортных товаров из поставок. Уже с 1 марта при закупке иностранных товаров с ограничением допуска действует механизм «второй лишний». Это значит, что при проведении торгов заказчики должны отклонять все заявки с предложениями импортных товаров, если есть хотя бы одна соответствующая заявка с предложением отечественной продукции или из стран — членов ЕАЭС.

«Любопытно, что к этому нормативу прилагается определенный перечень импортных товаров, поставка которых либо ограничена, либо полностью запрещена. И этот список регулярно пополняется в зависимости от возможностей внутреннего производства»,— указывает господин Тортев.

Отдельно эксперты обратили внимание, что Минцифры ужесточает требования к единому реестру российского программного обеспечения и единому реестру российской радиоэлектронной продукции. Эти документы являются основными при отборе поставщиков для поставок софта и техники госзаказчикам. На днях появился еще один документ, ужесточающий правила нацрежима. Речь идет о законопроекте Минфина, по которому механизм, запрещающий или ограничивающий закупки импортных товаров, предлагается распространить на госкомпании. Правда, с определенными оговорками. Ограничения будут действовать, если речь идет о гособоронзаказе или заказчиками выступают определенные учреждения. Например, государственные фонды. Однако с большой вероятностью можно сказать, что тенденция к ограничению допуска импортных товаров будет и дальше развиваться. И одна из причин в том, что точки развития экономики замкнулись на госзаказе, считают эксперты. Государство становится основным, если не единственным драйвером того же импортозамещения, выступая и в роли заказчика, и в роли инвестора.

Эксперты сервиса «Контур.Торгов», проанализировав данные Единой информационной системы (ЕИС), зафиксировали увеличение объема госзакупок в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным экспертов, рост составил около 10%, увеличившись с 3,04 до 3,35 трлн рублей. Однако сумма заключенных контрактов оказалась меньше: 2,46 трлн рублей против 2,91 трлн годом ранее. Хотя в количественном выражении госконтрактов было заключено больше: 960,8 тыс. против 826,6 тыс. Таким образом, можно констатировать снижение средней цены одного госконтракта.

Остается добавить, что в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом «О контрактной системе» (44-ФЗ), в первом квартале текущего года участникам госзакупок было выдано 204 тыс. — против 156,9 тыс. годом ранее — независимых гарантий. В денежном выражении это 350 млрд рублей против 267 млрд соответственно.

Игорь Федоров