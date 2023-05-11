Новые русские сменили старых европейцев

Больше года российские предприятия работают без поддержки международных юридических фирм. За это время рынок юруслуг начал свою трансформацию, а экс-сотрудники зарубежных компаний попытались заменить ушедших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка юридических услуг уверены, что в ближайшее время работы будет с избытком и хватит всем

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Участники рынка юридических услуг уверены, что в ближайшее время работы будет с избытком и хватит всем

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Исход западных компаний не спровоцировал передела рынка. По объективным причинам местному бизнесу достаточно сложно мгновенно заместить услуги западных брендов. Главным образом речь идет о праве обслуживать международные корпорации в России. А они, как известно, сворачивают бизнес. Также отечественным юристам непросто предоставить и доступ крупным национальным гигантам к европейскому правосудию.

Отечественные эксперты затрудняются назвать долю, которую занимали западные компании на отечественном рынке. Однако из слов управляющего партнера юридической фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Максима Кулькова, произнесенных на прошлогоднем «Юридическом бизнес-форуме: лидеры и новая реальность», можно составить примерное представление о разделении рынка. По мнению эксперта, до начала СВО сегмент разрешения споров условно делился на три части. В топовой десятке находились исключительно международные юридические фирмы США и Британии. Они специализировались на международном коммерческом арбитраже с требованиями от $10 млн. В России их интерес привлекали судебные разбирательства с требованиями уже от $20 млн. Хотя случались и исключения. Второй сегмент насчитывал около трех десятков участников, половина которых были представителями отечественной школы юриспруденции. Интерес и первых, и вторых начинался от $1 млн. При этом речь шла о разбирательствах как в России, так и за ее пределами. Последний, третий сегмент, самый насыщенный по числу участников, занимали все остальные. Включая и юристов с частной практикой. По подсчетам AnalyticResearchGroup, только этот сегмент юридических услуг в 2022 году оценивался более чем в 100 млрд рублей. Наиболее опустевшим сегментом можно считать первый — топовый уровень. Здесь единолично работали крупные международные бренды, и занять его отечественным юристам оказалось чрезмерно сложно.

По словам представителя компании «Баранча и партнеры» Вадима Баранчи, в сложившейся ситуации защищать или представлять российские интересы в западных судах, можно сказать, бессмысленно. «Сейчас там одна политика, и шансы российского бизнеса добиться успеха сводятся к абсолютному нулю. Хотя если кому-то будет очень нужно, можно попытаться нанять отечественных юристов, имеющих соответствующий опыт. За три минувших десятилетия в России появились компании способные качественно работать на международном уровне»,— продолжает господин Баранча.

Последнее утверждение подтверждает рейтинг Chambers Global — 2022, подготовленный исследовательским центром Chambers and Partners. Эксперты включили в международный рейтинг восемь российских фирм. Больше всего отечественные юристы представлены в разделах «Разрешение споров» и «Интеллектуальная собственность». Лидером по числу практик остается компания ЕПАМ. Однако так было до начала СВО. В рейтингах Chambers Global 2023 и 2024 годов российский бизнес не представлен, и в ближайший год этого не произойдет. Это означает, что западные клиенты постараются воздерживаться от контактов с россиянами.

«После тщательного рассмотрения мы приняли решение не проводить исследования по России и Белоруссии в этом году. Мы пересмотрим это решение для выпуска 2025 года, исследования которого начнутся в марте 2024 года»,— указано на сайте Chambers and Partners. Более того, Россия и Белоруссия потеряли своих кураторов в исследовательском центре, отслеживающих расстановку сил в двух странах.

Впрочем, всему российскому бизнесу сложно работать и с западными юридическими конторами. Старший юрист судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ Александр Свашенко обратил внимание, что воспользоваться услугами зарубежных коллег будет сложно как из-за проблем с оплатой услуг, так и из-за санкционных рисков, которых зарубежные юристы пытаются избежать, отказываясь от работы с компаниями из России. «Один из вариантов: отечественным компаниям придется обращаться в адвокатскую палату соответствующего государства для назначения адвоката, с которым имеется предварительные договоренность. Такая мера занимает время, однако она необходима для снятия опасений иностранных консультантов,— добавляет эксперт.— Думаю в этой ситуации будет расти потребность в российских консультантах, специализирующихся на праве юрисдикций, где нет монополии местных юристов».

Из «ильфов» в «рульфы»

Многие крупные зарубежные компании имели свое представительство в России. Штаб-квартира чаще базировалась в Москве, чем в Санкт-Петербурге. Как правило, это были обособленные подразделения, филиалы, представительства которых были открыты под российским флагом, но аффилированы с иностранными фирмами. Использование международных брендов также обязывало соблюдать все стандарты иностранных практик. Второй вариант предполагал наличие компании, учрежденной российскими гражданами. В этом случае заключалось прямое соглашение с иностранной компанией либо с работниками на использование бренда.

«Открывать в нашей стране представительства зарубежных компаний было не очень удобно с точки зрения участия в госзакупках, тендерах и конкурсах. С российской компанией, работающей под международным брендом, уже могли сотрудничать крупные государственные корпорации и другие значимые заказчики»,— поясняет Дмитрий Гриц, управляющий партнер АБ «Гриц и партнеры».

Таким образом, можно утверждать, что страну покинули бренды, а не специалисты, обладающие международным опытом, связями и знающие международные стандарты услуг. Хотя есть и юристы, покинувшие страну.

«Уход зарубежных юридических компаний оказал влияние не столько на доверителей, сколько на самих юристов, которые вынуждены оперативно перестраивать свою работу. Если ранее юридический рынок был наполнен так называемыми ильфами, то геополитическая ситуация обусловила появление нового направления: ньюльфов. Это те же самые ильфы, но только без прежней "оболочки". То есть сама компания покинула рынок, а ее сотрудники остались в РФ и продолжают работу»,— говорит юрист и член Ассоциации юристов России Мария Верховская.

К слову, пополнением профессионального юридического жаргона новым термином «ньюльфы» отечественный рынок обязан также уходу зарубежных компаний. До этого в профессиональном жаргоне юристов использовались только ильфы и рульфы (эти названия происходят от англ. терминов International и Russian Law Firms). Ньюльфы — производное от английского слова new («новые»).

По сути, ильфы изменили свой статус, а в некоторых случаях поменяли и направления деятельности. Одни создали собственные компании, а кто-то объединился с коллегами из других экс-западных компаний. Как считают эксперты, главное преимущество ньюльфов — это их оставшиеся связи с зарубежными офисами. Все вместе это дает преимущество в работе с комплексными проектами, требующими знаний по широкому кругу вопросов.

Участники рынка уверены, что в ближайшее время работы будет с избытком и хватит всем. Сейчас актуален спрос на обслуживание западных собственников и инвесторов на выход из капитала предприятий на территории России. Не менее актуален запрос на услуги сопровождения бизнеса в условиях санкций. Одновременно возрастает значимость стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в торговле и экономике России, в связи с чем также можно ожидать увеличения потребности в экспертах с соответствующей специализацией.

Остается добавить, что уход западных практик неминуемо скажется на стоимости обслуживания клиентов. Многие западные компании выставляли счета за отработанные часы по невероятным ставкам, что для российских юристов при том же качестве работы казалось странным, а порой даже диким. В этом смысле рынок немного демократизируется: не будет таких больших ставок, таких самоуверенных консультантов, которые работали под зарубежным брендом, говорят эксперты. Впрочем, они полагают, что как только обстоятельства позволят западным брендом вернуться в России, они это обязательно сделают. Если, конечно, власти не решат полностью закрыть рынок от зарубежных игроков, как это делается во многих европейских странах.

Игорь Федоров