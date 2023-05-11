Время перемен

В 2022 году депутаты Госдумы приняли 653 законопроекта. Это исторический максимум в новейшей истории российского парламента. В этом году рекорда, скорее всего, не произойдет, но тренд на ужесточение, повышение ответственности, усиление контроля за чем-либо в нормах права будет сохранен. Причина этого понятна и связана с началом СВО и изменением геополитической реальности. В настоящее время в нашей стране происходят глобальные перемены, которые отражаются и на законотворчестве. Эксперты отмечают и скоротечность разработки и принятия законопроектов: некоторые из них «запускаются» за 5–10 дней с момента обсуждения в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты неоднозначно относятся к принятому закону об отмене обязанности парламентариев публиковать декларации о доходах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты неоднозначно относятся к принятому закону об отмене обязанности парламентариев публиковать декларации о доходах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце апреля президент страны Владимир Путин подписал блок законов с правками в Уголовный кодекс, ужесточающих ответственность за государственную измену и терроризм. Ранее за госизмену максимальный срок наказания достигал 20 лет, за терроризм — 15 лет, теперь при наборе различных обстоятельств в первом случае человеку грозит пожизненное наказание, во втором — 20 лет. Также, согласно принятым правкам, УК РФ дополняется новой статьей 284.3 «Об оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов». За содействие в исполнении решений вводится наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. На текущий момент данные поправки в УК РФ можно считать одними из самых важных законодательных новелл года.

После начала СВО и объявления мобилизации перед государством стала задача существенно улучшить учет военнообязанных граждан. В апреле за несколько дней был разработан и принят закон «об электронных повестках». «Мобилизация в сентябре 2022 года "подсветила" проблему отсутствия цифровизации в сфере воинского учета, поэтому подобных изменений стоило ожидать. Нововведения направлены на упрощение процедуры вручения повесток для уполномоченного органа. Также усиливаются меры ответственности за уклонение, особенно в части оперативного реагирования, например, это может быть ограничение выезда»,— отмечает управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь.

Не секрет, что военные комиссариаты сильно отстают в вопросах применения современных технологий для выполнения своей работы, картотека личных дел, например, до сих пор велась на бумажных носителях, продолжает тему главный юрист по призыву и мобилизации МПК «ПризываНет» Клавдия Бакуменко. Принятие данных поправок больше походит на попытку «одним быстрым рывком» догнать другие государственные структуры, которые гораздо больше преуспели в вопросах технологического прогресса. Что же касается мер, направленных на обеспечение явки по повестке, они действительно ужесточают правила взаимодействия с военкоматами для призывников. «Новый закон наделяет военных комиссаров полномочиями по наложению ряда серьезных запретов для призывников, при том сделать это можно без санкции суда. Повышается человеческий фактор, ведь решение принимается единолично. В связи с этим возрастает риск допущения ошибки и ограничения в конституционных правах ни в чем невиновного человека. Следует отметить, что поправки в законодательство никак не затронули основания для отсрочек и освобождений от призыва. Не произошло сокращения данных оснований, что однозначно бы свидетельствовало о намерении ужесточить условия и призвать как можно больше людей»,— рассуждает эксперт.

Свести на нет

Значимые законодательные изменения произошли в начале 2023 года и в других сферах. Неоднозначно относятся эксперты к принятому закону об отмене обязанности парламентариев публиковать декларации о доходах. Сами депутаты ранее данную инициативу объясняли «предотвращением возможности использования данных сведений недружественными государствами для оказания давления». Теперь декларацию можно показывать в обобщенном виде без указания персональных данных. По мнению юристов, таким образом, сходит на нет механизм подотчетности сведений о доходах депутатов перед гражданами.

Из других изменений, рассказывает госпожа Гузь, теперь по-новому будут исчисляться сроки давности привлечения к ответственности по КОАП РФ: со дня совершения нарушения в календарных днях (60 и 90 дней). При этом запрещено применять к срокам давности следующие положения: срок в виде периода начинает течь на следующий день после даты или события, которые определяют начало срока; если срок в виде дней завершается в нерабочий день, последний день срока — это первый следующий за ним рабочий день. Эта новелла скорее в интересах лица, привлеченного к ответственности.

Также, согласно изменениям в УК РФ, снижен максимальный срок лишения свободы по налоговым преступлениям, совершенным в особо крупном размере, указано на прекращение уголовного дела в случае полного погашения суммы налоговой недоимки, пеней и штрафов.

Шаг назад

Говоря об изменениях в законодательстве в сфере недвижимости, отмечает партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов, можно сформулировать два основных тренда. Появление в рамках антисанкционной борьбы новелл, которые существенным образом выбиваются из общего развития законодательства, а также учет законодателем актуальных вопросов, ставших предметом рассмотрения в Верховном или Конституционном суде РФ. В составе первой группы изменений в законодательстве следует упомянуть нашумевшие поправки в закон «О персональных данных», которые привели к закрытию сведений о физических лицах, являющихся собственниками объектов недвижимости. «Получение обезличенных выписок стало серьезным испытанием для сложившейся системы аккредитивных расчетов и в целом ухудшило прозрачность сделок с недвижимостью. В настоящее время законодатель работает над законопроектом об исключении необходимости регистрации прав на недвижимое имущество, сведения о котором составляют государственную тайну. Поддерживая последнюю инициативу, все же хочется отметить, что эти поправки, к сожалению, сильно отбрасывают нас назад в части публичности сведений ЕГРН и их общедоступности»,— считает эксперт.

К изменениям второй группы, продолжает господин Некрестьянов, можно отнести громкое постановление Конституционного суда РФ от 18.04.2023 № 18-П на тему возможности конвертации доли в нежилом помещении паркингов в машино-место собственником, который не может получить согласия всех сособственников. В постановлении указано, что если такое согласие не может быть получено, то это не должно препятствовать праву на выделение такой доли в машино-место либо праву на распоряжение такой долей без наличия у сособственников преимущественного права покупки.

Важным, считает руководитель практики недвижимости и строительства юрфирмы «Авелан» Вероника Величко, является рассматриваемый сейчас Госдумой законопроект о регулировании общего имущества в коттеджных поселках. Он довольно остро стоит на повестке, так как существует серьезный пробел в законодательстве. Сегодня режим общего имущества в коттеджных поселках никак не урегулирован. Коттеджные поселки — собирательная категория для описания правового режима отдельно стоящих индивидуальных домов или домов блокированной застройки, неразрывно связанных общей инфраструктурой поселка. «На сегодняшний день центральной проблемой для коттеджных поселков является отсутствие в действующем законодательстве регулирования, посвященного правовому режиму имущества общего пользования собственников индивидуальных жилых домов. Данная проблема приводит к серьезным последствиям, создавая серьезный пробел в правовом регулировании, которым пользуются недобросовестные застройщики и органы управления имуществом поселка (ТСН, УК). Например, оформляют за собой право собственности на объекты общей инфраструктуры поселка и получают автономию в формировании тарифов на их обслуживание и использование. Даже в отрыве от фактора злого умысла и высокой степени криминализации данной сферы такая ситуация подвергает важнейшие элементы имущества поселка, необходимые для пользования всем жителям поселка, риску отчуждения третьим лицам и обращения взыскания при банкротстве таких номинальных собственников — держателей»,— указывает эксперт.

Артем Алданов