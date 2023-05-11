«Принудительное лицензирование лучше пиратства»

Business Guide обратился к читателям и экспертам в области права с вопросом: «Какой закон или нормативный акт, по вашему мнению, наиболее ожидаем в 2023 году?» Единообразия в ответах не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Никита Филиппов, заведующий бюро адвокатов «Де-юре»:

— В рамках уголовного законодательства среди наиболее важных принятых в 2023 году законов я бы отметил закон о пробации, направленный на социальную адаптацию и реабилитацию осужденных. Хотя закон во многом пока носит рамочный характер, само его принятие уже является крайне важным шагом в развитии данного направления. В налоговых отношениях, безусловно,— масштабные поправки в Налоговый кодекс, регулирующие вопросы полномочий ФНС, досудебного урегулирования налоговых споров, регулирования вопросов НДФЛ с гражданами, покинувшими страну.

Алексей Шаров, управляющий партнер консалтинговой компании «Аверта Групп»:

— На мой взгляд, самым значимым событием для российской правоприменительной практики в 2023 году станет начало применения десятилетнего объективного срока исковой давности (п. 2 ст. 196; п. 1 ст. 181; п. 2 ст. 200 ГК РФ), норма о котором была внесена в ГК РФ еще в 2013 году.

В удовлетворении исков, поданных после 1 сентября 2023 года, будет отказано по заявлению о пропуске срока исковой давности, если факт, с которым связано наступление спорных правоотношений (например, заключение сделки), возник более чем за десять лет до даты подачи иска независимо от момента, когда истец узнал о нарушении своих прав. К искам, поданным до 1 сентября, указанное правило пока не применимо. Данный подход повысит стабильность гражданского оборота, уменьшит судебную нагрузку, так как позволит исключить ситуации судебной ревизии юридических фактов, имевших место более десяти лет назад.

Наталья Сухарева, к. э. н, управляющий партнер УК «Свиньин и партнеры»:

— На наш взгляд, ожидаемые на рынке изменения в законодательстве — по правообладателям товарного знака — вступят в силу с 29 июня 2023 года. В Гражданский кодекс внесена норма, что товарный знак смогут регистрировать на физические лица без статуса ИП. Надеемся, что данное изменение позволит смягчить точку зрения Роспатента в отношении регистрации товарного знака в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда. Сейчас Роспатент придерживается позиции, что регулируемый положениями главы 16 Гражданского кодекса РФ режим права общей долевой собственности как одна из разновидностей вещных долевых прав не применяется к исключительному праву на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Внесение в законодательство изменений, подтверждающих возможность приобретения товарного знака в ЗПИФ, очень актуально для рынка доверительного управления, так как в настоящий момент времени, к сожалению, Роспатент не регистрирует товарные знаки в состав ЗПИФ, хотя товарный знак имеет огромный инвестиционный потенциал.

Виталий Коробов, генеральный директор Element Development:

— Есть несколько наиболее ожидаемых актов, и все они связаны с рынком апартаментов. Во-первых, мы все-таки ожидаем, что будут приняты документы, регламентирующие правовой и все остальные статусы апартаментов. От этого зависит будущее не только этого рынка, но и рынка жилья в целом. Захотят законодатели сделать их особым видом жилья или же придать им статус, близкий к гостиничному, все равно. Будет определенность, можно будет планировать, что делать с проектами, с земельными участками.

Второй — это вопрос налогообложения. Если будут приняты поправки, возвращающие НДС в этот сегмент, это будет означать рост цен и падение интереса покупателей, но если Минфин передумает, значит, можно рассматривать проекты в этом сегменте.

Виталий Бахарев, директор ГК «Альфа Фаберже»:

— Главный и самый ожидаемый документ для девелопмента — это Генеральный план развития Петербурга. В него внесено множество поправок, что позволит в ближайшей перспективе вывести на рынок новые земельные участки, которые можно будет развивать, осуществлять редевелопмент, возводить новое жилье. Все девелоперское сообщество с нетерпением ждет его принятия, как и новых Правил землепользования и застройки.

Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ:

— Как представитель Федеральной палаты адвокатов больше всего жду внесения изменений и дополнений в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, особенно в части Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР). И, соответственно, также появления нормативных актов, направленных на подключение КИС АР к Системе межведомственного электронного взаимодействия.

Второй ожидаемый закон в 2023 году — разрешение вопроса о принудительном лицензировании в области авторского права. Он уже давно обсуждается, и существуют разнополярные точки зрения. Подобный закон позволил бы снова привлечь людей в кинотеатры и получить условно легальный доступ к разным объектам авторского права, особенно в аудиовизуальном спектре, которые сейчас недоступны в России. Для меня важно даже не столько принятие законопроекта, сколько уже просто его обсуждение. И его прохождение сильно изменит само поле законодательного регулирования в области авторского права, позволит сохранить лицо российского правопорядка в сфере лицензирования пиратского контента. Считаю, что принудительное лицензирование лучше пиратства, потому что нельзя население возвращать в эти «темные воды».

Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и партнеры»:

— Один из самых ожидаемых законодательных актов в корпоративной сфере — это закон об «отсутствующих акционерах» (законопроект № 103501–8). Одна из существенных проблем, с которой на практике сталкиваются эмитенты и регистраторы, заключается в том, что со временем часть акционеров перестает осуществлять свои корпоративные права, а акции таких акционеров остаются невостребованными. Причинами «отсутствия» могут стать смерть физического лица или прекращение юридического лица. Однако такие лица продолжают оставаться акционерами, их акции невозможно перераспределить или погасить. Поправки предоставят эмитентам право по истечении двух лет прекратить выплату дивидендов и направление корреспонденции таким акционерам.

Мария Стригалева, генеральный директор аудиторской компании BLCons Group Audit Department:

— Обсуждение вопросов либерализации уголовного законодательства в части экономических преступлений в последние годы все чаще инициировалось не только в профессиональных или бизнес-сообществах и объединениях, но и на уровне представителей власти.

В апреле этого года в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий пересмотр стоимостных критериев, на основании которых деяние признается. В пояснительной записке отмечено, что индексация предельных размеров давно не проводилась, поэтому текущие критерии не соразмерны степени общественной опасности преступлений. Предлагается изменить соответствующие критерии для нескольких составов — статьи 170.2, 178, 180, 199, 199.1, 199.3, 199.4. Поправки в статью 199, устанавливающую уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов организацией, представляются особенно востребованными.

Для экономических преступлений характерно наличие значений крупного и особо крупного размера ущерба или деяния, при достижении которых возможно привлечение к уголовной ответственности. Стоимостный размер используют для признания деяния преступлением. Несмотря на то, что в 2020 году размер недоимки по налоговым преступлениям увеличили, он остается невысоким. Даже для малого предприятия несколько ошибок могли привести к возникновению уголовно наказуемой недоимки, так как предусмотренный кодексом крупный размер составляет 15 млн рублей в пределах трех лет. Законопроект предусматривает изменение ст. 199 УК РФ и увеличение для организаций размеров недоимки в два раза: крупный размер будет 35 млн рублей, а особо крупный — вместо 45 млн будет 100 млн рублей. К сожалению, в отношении недоимки физических лиц индексации пока не ожидается.

Таким образом, законопроект предлагает частичную декриминализацию действий, связанных с неуплатой налога организациями, поэтому этот законопроект относим к положительным для бизнеса преобразованиям. На фоне уже проведенных изменений в отношении порядка возбуждения дел по налоговым преступлениям, смягчения уголовной ответственности и освобождения от ответственности при уплате доначислений, это снизит риски уголовного преследования за неуплату незначительных сумм налога. Тогда компании смогут выстаивать линию защиты при взаимоотношениях с налоговыми органами в более благоприятных условиях. Законопроект могут вынести на рассмотрение Госдумы уже в мае.

Илья Трофимов, исполнительный директор консультационной группы ТИМ:

— Ввиду последних событий одним из наиболее ожидаемых актов в сфере российской юриспруденции в 2023 году является акт правительства РФ, которым будет определен порядок ведения реестра повесток. 11.04.2023 Госдумой был принят закон, который определяет направление повесток через сервис «Госуслуги» в качестве надлежащего способа направления повесток и устанавливает ограничения за неявку в военкомат. Кроме того, указанный закон вводит понятие «реестра повесток» и вводит правило о получении повестки в течение семи дней с даты ее размещения в реестре. Однако реестр не может заработать до принятия соответствующего акта правительства РФ о порядке его ведения, чем и обуславливается его важность.

Марина Саночкина, основатель юридической компании Sanochkina:

— Наиболее ожидаемый законодательный акт в 2023 году — это акт, который будет регулировать инфобизнес. К 2024 году готовится закон о психологах, но этого недостаточно, так как, помимо психологов, на просторах интернета существует масса недобросовестных «гуру», «наставников», чья деятельность ставит под угрозу традиционные ценности государства. Большинство из них и вовсе подпадает под статью о мошенничестве. На мой взгляд, для здоровой стабильности в стране необходима зачистка инфобизнеса и жесткие рамки для его ведения.

Степан Углов, юрист компании Pravo-City:

— В конце 2022 года Верховным судом РФ внесены законопроекты о внесении изменений рада важных изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. На данный момент законопроекты еще не прошли первое чтение Государственной думой РФ, но, скорее всего, в этом году будут рассмотрены и приняты. Наиболее важным изменением для бизнеса в этом законопроекте является упразднение института договорной подсудности. Сейчас для дальнейшего удобства в договоре можно выбрать суд, в котором будет рассматривать потенциальный спор. В случае принятия данного законопроекта такая возможность пропадет. Поэтому мы очень внимательного следим за ходом их рассмотрения, возможно, во втором чтении откажутся от этого изменения. На мой взгляд, это было бы правильно, так как такое изменение затормозит гражданский оборот, институт договорной подсудности необходимо оставить.

Анна Салютина, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д. П. Баранова:

— Можно сказать, что как таковой законодательной базы e-commerce в России пока что нет. Есть определенные локальные ведомственные НПА, которые базируются на тех законах, которые никак не адаптированы под электронную коммерцию. Наличие хорошей законодательной и нормативной базы в российской юриспруденции в 2023 году в отрасли e-commerce будет хорошим подспорьем для профильных юристов. Достаточно привести факты 2022 года. За три квартала на рынке e-commerce было доставлено 1,72 млн заказов, что почти на 52% больше, чем за тот же период 2021 года. Ожидается, что в 2023 году рынок увеличится как минимум на 25–30% и достигнет рекордных оборотных астрономических сумм в пределах от 6,3 до 6,6 трлн рублей.

Новое законодательство для e-commerce позволит решить сразу несколько задач. Селлеры легко будут решать задачи в своем правовом поле. Маркетплейсы будут работать в своем сегменте на основе «профильного» правового законодательства. Увеличение потенциальных клиентов не будет создавать проблемы селлерам на онлайн-рынке. Правительство РФ уже начало работу над профильным законодательством, который будет ожидаемым новым НПА в российском сегменте юриспруденции в 2023 году.

Ольга Александрова, управляющий партнер ООО «Регламент»:

— В 2021 году Конституционный суд разрешил обращать взыскание на «роскошное» единственное жилье должника-банкрота. Теперь необходима норма, определяющая «роскошность». Также необходимо урегулирование особенностей налогообложения удаленщика-нерезидента, работающего за границей на российскую компанию Требуют регулирования и трудовые отношения о дистанционной работе с гражданином Российской Федерации, осуществляющим трудовую деятельность за пределами ее территории: норма об обеспечении безопасных условий и охраны труда дистанционных работников (сейчас обеспечение работодателем безопасных условий труда для дистанционных работников, работающих за пределами Российской Федерации, не представляется возможным).

Также нужные законы, которые вряд ли в перспективе будут рассмотрены. Во-первых, закон о раздельном сборе мусора. Во-вторых, паспортизация животных РФ, введение налога за содержание животных. В третьих, нужен закон об образовательных и медицинских услугах для чиновников — чтобы и обучение, и лечение велось только на территории РФ.

Подготовил Олег Привалов