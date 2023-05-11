Подогнать законы под сложившуюся реальность

Мировая юридическая система второй год находится в состоянии стресса. В вопросах, где последние десятилетия большинство субъектов правовых отношений руководствовались давно сложившимся нормами и правилами, сегодня главенствующую роль заняла политика. В основном политический аспект касается юридических и физических лиц, имеющих территориальную принадлежность к России. Подобная ситуация создает возможности к расширению избирательного правоприменения в отношении и более широкого круга лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналогичная правовая сумятица возникла и в России — уже в отношении зарубежных контрагентов российских резидентов. Сегодня юриспруденция вынуждена не создавать правила, а подгонять их под уже сложившуюся реальность.

Очевидно, что такая ситуация в ближайшее время будет сохраняться. Судя по всему, кризис, начавшийся в феврале прошлого года, пока даже не вступил в острую фазу. Рано или поздно ситуация должна разрешиться тем или иным образом, и лишь после этого странам вновь придется выстраивать систему международных правовых отношений. Вполне возможно, на холодную голову будут учтены и ошибки сегодняшнего периода.

И, вероятнее всего, нынешние правила игры, принятые в состоянии некоторого цейтнота и нередко на эмоциях, придется отменять.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Юридический форум»