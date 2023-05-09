Запуск паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном отложили на конец мая

Запуск первых рейсов парома по маршруту между турецким портом Трабзон и Сочи отложен на конец мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя турецкой турфирмы-оператора «Шолт тур» Фатош Шолт. Причина – проблемы со страхованием парома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Пытаемся решить проблему… Планируем запустить паромы после выборов в Турции»,— отметила госпожа Шолт.

О запуске паромного сообщения между турецким портом и российским курортом стало известно в апреле. Глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби рассказал ТАСС, что между Трабзоном и Сочи будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров и рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, 12 контейнеров для насыпных грузов и шести автобусов.

По словам Фатош Шолт, на линии будет задействован один паром, время в пути составит около восьми часов. Из Трабзона паром будет отправляться в понедельник и четверг, а из Сочи во вторник и пятницу.

Генеральный директор АО «Морской порт Сочи» Юрий Владимиров в начале апреля рассказал, что пока проект находится на стадии переговоров. Он отметил, что даже после окончательного решения турецкой стороны запустить паром нужно будет собрать координационный совет при капитане морпорта, в который войдут представители силовых структур и Роспортебнадзора.

Наталья Решетняк

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