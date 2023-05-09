Глава Сочи возложил цветы к Вечному огню

Глава Сочи Алексей Копайгородский, ветераны, руководители силовых структур, военные и депутаты возложили цветы к Вечному огню, расположенном на мемориале в мкр. Завокзальном. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Также цветы возложили на Аллее Маршалов. «Теперь и в нашем городе увековечены имена великих полководцев, под чьим руководством ковалась Победа»,— написал Алексей Копайгордский.

Памятные акции у памятников военной истории сегодня проходят во всех районах курорта.

Екатерина Мухамедова

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