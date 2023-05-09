Парад Победы на Красной площади прошел без воздушной части

В Москве на Красной площади завершился парад Победы. Он длился около 45 минут и прошел без воздушной части — о ее отмене заранее не сообщалось. В ходе парада по Красной площади проехали советские танки Т-34 и Т-34-85, ракетные комплексы «Ярс», С-400 и «Искандер-М»

По окончании церемонии президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами, а затем направился к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в сопровождении иностранных лидеров, посетивших парад.

На парад Победы приехали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. В параде принимают участие в том числе подразделения, задействованные в военной операции на Украине.

В 2022 году парад продлился час. Он прошел без воздушной части из-за непогоды. Иностранные лидеры в прошлом году мероприятие не посещали.