Маск запустил монетизацию контента в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск объявил о запуске в соцсети монетизации пользовательского контента. По его словам, в течение 12 месяцев пользователи будут получать средства от подписчиков, за исключением комиссии платежных систем.

«Подайте заявку, чтобы предложить подписку на любой свой материал, от подробного текста до многочасового видео! Просто нажмите на "Монетизацию" в настройках»,— написал он в своем аккаунте.

Господин Маск уточнил, что платформы iOS и Android взимают по 30% комиссии. По истечении первого года эта комиссия снизится до 15%, но Twitter добавил свою, размер которой будет «небольшим».

«Мы также будем способствовать продвижению вашей работы. Наша цель — максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать свою работу с собой»,—отметил предприниматель.

В ноябре 2022 года была запущена подписка Twitter Blue, в рамках которой пользователи могут получить верификацию. После ее введения Twitter убрал все устаревшие синие галочки. С завтрашнего дня, 15 апреля, только верифицированные пользователи смогут голосовать в опросах Twitter.

Лаура Кеффер