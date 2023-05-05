Убийцам аниматоров из Усть-Лабинска может грозить пожизненный срок

Заключенным под стражу троим подозреваемым в убийстве владельца агентства по организации корпоративов и свадеб в Усть-Лабинске и студентки педагогического колледжа, которая подрабатывала аниматором, может грозить пожизненное заключение, пишет kuban.aif.ru со ссылкой на юриста Арега Оганесяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Юрист отметил, что в действиях подозреваемых усматриваются признаки состава сразу нескольких преступлений. Так, за убийство двух человек из корыстных побуждений (ч.2 ст.105 УК РФ) им может грозить лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Также преступления могут квалифицировать как создание и участие в банде (ст. 209 УК РФ). По словам Арега Оганесяна, следователям предстоит установить роли каждого подозреваемого, согласованность действий и пр. Не исключено,что подозреваемые специально пробили колесо жертвам, чтобы совершить убийство и завладеть деньгами.

«Двое подозреваемых сейчас признали вину, раскаиваются и намекают, что совершили убийство под принуждением. Вероятно, это делается для смягчения наказания по ст. 61 УК РФ»,— подчеркнул господин Оганесян. Он добавил, что отягчающих обстоятельств в данном случае больше. Среди них: рецидив, совершение преступления в составе группы лиц, тяжкие последствия.

Андрей Пугачев

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