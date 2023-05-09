Канада выслала китайского дипломата за вмешательство во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила персоной нон грата дипломата генконсульства КНР в Торонто Чжао Вэя. Решение о высылке дипломата принято в связи с подозрениями во вмешательство во внутренние дела Канады.

«Я дала ясно понять: мы не потерпим иностранного вмешательства в наши внутренние дела. Дипломаты в Канаде были предупреждены, что, если они продолжат такое поведение, их вышлют домой»,— приводятся слова госпожи Жоли на сайте канадского МИДа. Она добавила, что решение приняли после внимательного рассмотрения всех обстоятельств.

Посольство КНР в Канаде в ответ опубликовало заявление, в котором назвало слухами информацию о вмешательстве Пекина во внутренние дела другой страны. Дипмиссия обвинила Торонто в попытке подрыва китайско-канадских отношений.

Позднее МИД КНР сообщил об ответной высылке консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд. Ее попросили покинуть Китай до 13 мая, следует из пресс-релиза ведомства.

Издание Globe and Mail со ссылкой на отчет канадской разведки за 2021 год сообщало, что разведслужба Китая предприняла «конкретные действия» в отношении канадских депутатов, которые критиковали политику Пекина в связи с нарушением прав человека. Посол Чжао Вэй, утверждали источники, также участвовал: он якобы должен был «показать пример», чтобы удержать других канадских депутатов от заявлений против Китая.

Лусине Баласян