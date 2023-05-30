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Дни рождения

Сегодня день рождения основателя телекомпании «РЕН ТВ», академика Российской академии кинематографических искусств «Ника» Ирены Лесневской

Ирена Лесневская

Ирена Лесневская

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Ирена Лесневская

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Ее поздравляет член Академии Российского телевидения Марианна Максимовская:

— Дорогая Ирена Стефановна! Очень рада поводу поздравить вас с днем рождения! Я очень многим вам обязана в профессии, но еще больше вам обязана вся российская журналистика — сколько вы придумали программ, жанров, сколько новых имен открыли, скольким людям, и близким, и далеким, помогли! Вы создали канал, сохранивший ваше имя, вы и сами — человек-бренд, человек-легенда. А еще — очень благородный, очень искренний и очень хороший человек! И я даже не знаю, в каком качестве люблю и уважаю вас больше! С днем рождения, несравненная Ирена Стефановна! Долгие лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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