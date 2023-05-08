Суд в Берлине отменил разрешение на демонстрацию российских флагов 8 и 9 мая

Высший административный суд Берлина вернул запрет на демонстрацию российских флагов на мероприятиях 8 и 9 мая. Таким образом, суд встал на сторону берлинской полиции, отменив решение суда низшей инстанции, сообщает немецкое издание Tagesschau.

Суд сегодня постановил, что на памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны, 8 и 9 мая, в Берлине запрещено вывешивать российские флаги. Также он ввел запрет на демонстрацию флага СССР и георгиевских ленточек. Решение обжалованию не подлежит.

Высший административный суд Берлина согласился с прогнозом полиции, что демонстрация этой символики может привести к насилию. «Во всяком случае в нынешних условиях их можно понимать как выражение симпатии к конфликту»,— говорится в пресс-релизе суда.

7 мая Административный суд Берлина разрешил демонстрировать российские флаги 8 и 9 мая на территории советских мемориалов. Полиция, которая ввела этот запрет, обжаловала решение.

В 2022 году берлинские власти запретили 8 и 9 мая использовать украинскую, российскую и советскую символику на территории мемориалов. В этом году украинские флаги демонстрировать разрешено.

Мария Федотова