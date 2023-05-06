Берлин отменил запрет на украинский флаг на 9 Мая, но оставил — на российский и советский

Административный суд Берлина удовлетворил иск об отмене запрета на использование украинского флага и военных песен на мемориалах советским воинам в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Столичные власти, как и в 2022 году, ранее запретили использовать украинскую, российскую и советскую символику в этих местах из-за российско-украинского конфликта. Теперь ограничений нет только для Украины.

Как сообщила полиция Берлина в Twitter, суд иначе оценил возможные угрозы по использованию украинской символики. Полиция не намерена обжаловать это решение. Адвокат Патрик Хайнеманн, который подавал иск в суд, подтвердил в Twitter, что ему «удалось доказать незаконность запрета флагов Украины».

Берлинская полиция изначально ввела запрет во избежание столкновений во время памятных дат возле мемориалов. Среди прочего запрещены георгиевские ленты. Запрещается исполнять военные песни и выкрикивать слова в пользу боевых действий на Украине. Правила не распространяются на ветеранов и дипломатов.

Леонид Уварчев