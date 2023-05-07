Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию российского флага 8–9 мая

Административный суд Берлина разрешил демонстрировать российские флаги 8 и 9 мая на территории советских мемориалов, ранее запрет на это ввела полиция. Также суд снял запрет на использование российской символики, сообщает немецкое издание taz. Полиция в связи с решением административного суда подала жалобу в вышестоящую инстанцию.

«Сегодня утром мы подали жалобу в Высший административный суд Берлина—Бранденбурга»,— говорится в сообщении берлинской полиции в Twitter. Административный суд, в частности, разрешил вывешивание российских флагов на территории Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене 9 мая.

Ранее полиция запретила 8 и 9 мая вывешивать российские и украинские флаги, а также использовать соответствующую символику на территории советских мемориалов в Берлине. Исключение было сделано для ветеранов мировой войны и дипломатов. Запрет также коснулся георгиевских ленточек и букв V и Z как «пропагандистских символов» России. 5 мая административный суд отменил запрет на использование украинских флагов и символики на советских мемориалах в Берлине 8 и 9 мая, на это полиция жалобу подавать не стала.

В 2022 году берлинские власти запретили 8 и 9 мая использовать украинскую, российскую и советскую символику на территории мемориалов.

Мария Федотова