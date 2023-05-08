В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба. Из-за пожаров в зоне особого риска находятся северная и центральная части региона.

«Главам районов поручил усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения»,— сказал господин Хоценко. С 9 мая до особого распоряжения запрещены все виды охоты в 11 районах на севере Омской области.

Рассматривается вопрос о выделении денег на современную спецтехнику муниципальным районам для тушения пожаров, также сообщил губернатор. Пожароопасная обстановка осложняется жаркой погодой, сильным ветром и отсутствием осадков, отметил он.

В Омской области прогнозируется 5-й класс пожарной опасности лесов в Павлоградском, Исилькульском и Одесском районах и 4-й — на остальной территории. Об этом сообщает региональное МЧС. Сегодня днем в Омской области местами ожидается сильный ветер с порывами 15–18 м/с, похолодает в регионе 9 мая.

7 мая режим ЧС из-за пожаров был введен в Курганской и Тюменской областях.

Мария Федотова