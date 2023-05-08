Глава МЧС сообщил о локализации 9 из 13 очагов пожаров в Курганской области

Пожарные сумели локализовать девять из 13 очагов пожаров, действующих в Курганской области, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков. Из девяти возгораний, угрожавших населенным пунктам пожаров, локализованы шесть.

Господин Куренков облетел территорию области с губернатором региона Вадимом Шумковым и начальником областного МЧС Юрием Землянским. «Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована»,— сообщил министр (цитата по «Интерфаксу»).

В тушении пожаров задействованы 1290 человек и 332 единицы техники, а также авиация МЧС, которая сбросила на очаги возгораний 165 тонн воды.

Александр Куренков прибыл в Курганскую область сегодня, 8 мая. В регионе из-за пожаров погибли не меньше трех человек, уничтожено более 40 строений. Возгорания начались в нескольких регионах Уральского федерального округа.

О ситуации с пожарами — в публикации «Ъ» «Взрывное решение».

Лаура Кеффер