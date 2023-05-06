В приграничных селах Курской области насчитали 18 прилетов со стороны Украины, пострадавших нет

Глушковский район Курской области вновь был обстрелян со стороны Украины 6 мая. По данным губернатора Романа Старовойта, всего зафиксировано 18 прилетов, обошлось без пострадавших среди гражданских.

Как уточнил глава региона, десять прилетов пришлись по поселку Краснооктябрьский. В нем в одном доме выбиты окна. Еще восемь прилетов было по поселку Теткино, где, по предварительной информации, разрушений нет.

На уходящей недели господин Старовойт несколько раз сообщал об украинских атаках на Глушковский район. Так, утром 3 мая по Теткино было восемь прилетов, в результате в 15 домах оказались повреждены окна, фасады, заборы, пострадали крыша местной поликлиники и газопровода низкого давления. За день до этого в том же поселке после десяти прилетов власти зафиксировали повреждения в десяти домах.

Владимир Зоркий