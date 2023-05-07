Лесной пожар в Курганской области перешел на дома и здание школы деревни Юлдус

Природный пожар перешел на дома и здание школы в деревне Юлдус Курганской области, сообщили «Ъ Южный Урал» в региональном главке МЧС. Населенный пункт уже эвакуировали. Пострадавших нет.

Ранее в Курганской области эвакуировали жителей микрорайонов Увал, Тополя, а также ближайших СНТ. Из-за сильного задымления перекрыта трасса «Иртыш». Режимы ЧС из-за лесных пожаров действуют в соседних Свердловской и Тюменской областях. Накануне пламя уничтожило два склада с порохом в поселке Первомайский на Среднем Урале.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Взрывное решение».

Григорий Лейба