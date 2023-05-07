Президент Словакии выбрала нового премьера

Президент Словакии Зузана Чапутова объявила, что новое правительство возглавит зампредседателя Центробанка Людовит Одор. Ранее его предшественник Эдуард Хегер попросил президента освободить его от обязанностей главы кабмина. Уходу с поста господина Хегера предшествовали отставки ряда министров, в том числе сельского хозяйства и иностранных дел.

Новое правительство будет назначено после 15 мая, объявила госпожа Чапутова. «Каждое правительство формировалось несколько недель, поэтому пять месяцев — это достаточно большой срок»,— заявила президент (цитата по словацкому изданию Noviny Plus).

В сентябре в Словакии пройдут досрочные выборы. Они были назначены после того, как правительству Эдуарда Хегера объявили вотум недоверия в декабре.

Мария Федотова