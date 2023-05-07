Премьер Словакии Эдуард Хегер уходит в отставку

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер собирается попросить президента страны Зузану Чапутову освободить его от обязанностей. Об этом сообщил господин Хегер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Хегер

Фото: Ints Kalnins / Reuters Эдуард Хегер

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Я решил попросить президента лишить меня полномочий и оставить президенту пространство, чтобы попытаться вместе с технократическим правительством стабильно и мирно привести Словакию к демократическим парламентским выборам»,— сказал Эдуард Хегер на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Позже сегодня, 7 мая, он встретится с Зузаной Чапутовой, чтобы официально подать в отставку. Затем она сможет назначить временно исполняющего обязанности премьера, который будет работать до проведения досрочных выборов.

Эдуард Хегер подал в отставку, после того как ряд министров, в том числе глава МИД, ушли в отставку.

В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству Эдуарда Хегера. Досрочные выборы назначили на 30 сентября 2023 года. Зузана Чапутова попросила господина Хегера остаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения выборов.

Олеся Павленко