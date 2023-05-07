Йеллен: возможности Минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отсутствие мер по потолку госдолга может спровоцировать «конституционный кризис» с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок. Правительство может оплачивать счета без увеличения лимита госдолга только до начала июня, напомнила госпожа Йеллен. 1 мая министр уведомила Конгресс, что США могут объявить дефолт по своему долгу 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Silbiger, Reuters Фото: Sarah Silbiger, Reuters

В интервью программе ABC News «This Week» Джанет Йеллен заявила, что переговоры о потолке госдолга не должны проводиться «с пистолетом у виска американского народа». «С 1960 года потолок долга поднимался 78 раз, трижды при предыдущей администрации, всегда при поддержке обеих партий. И для Конгресса просто неприемлемо угрожать экономическим бедствием американским домохозяйствам и мировой финансовой системе в качестве цены повышения потолка долга и согласования бюджетных приоритетов»,— сказала госпожа Йеллен.

«Мы применяем чрезвычайные меры уже несколько месяцев, и наша способность делать это на исходе. И у нас начнет заканчиваться наличность, и наш текущий прогноз таков, что в начале июня наступит день, когда мы не сможем оплачивать наши счета, если Конгресс не поднимет потолок долга»,— отметила она.

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо также говорил о рисках дефолта во время интервью на MSNBC «The Sunday Show». «Дефолт является катастрофой для Соединенных Штатов»,— сказал господин Адейемо. «Если бы мы объявили дефолт по нашему долгу, это оказало бы ужасное влияние на процентные ставки»,— отметил он.

9 мая президент США Джо Байден в Белом доме обсудит складывающуюся ситуацию с представителями Демократической и Республиканской партий, сообщает агентство Reuters.

Ранее министр финансов предупредила Конгресс, что США могут объявить дефолт по своему долгу уже 1 июня, если законодатели не повысят ограничение в размере $31,4 трлн на заимствования.

В феврале в Конгрессе заявили, что у страны могут закончиться средства на обслуживание внешнего долга между июлем и сентябрем, если лимит долга не будет повышен.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Демократы рискуют остаться в долгу».

Мария Федотова