На западе Москвы горят стройматериалы около строящегося ЖК

Пожар произошел на территории стройки на западе Москвы. На открытой площадке на площади 500 кв. м горят стройматериалы, судя по появившимся в соцсетях видео, это строящийся жилой комплекс «Новое Очаково» в районе Очаково-Матвеевское.

Информация о пожаре по улице Наташи Ковшовой, дом 17, поступила в 16:34 мск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, информации о пострадавших не поступало. Сначала агентство со ссылкой на экстренные службы сообщало, что площадь возгорания составляет 40 кв. м, затем она увеличилась до 150 кв. м. По последним данным, площадь пожара выросла до 500 кв. м., горят гидроизоляция и утеплитель. В 17:28 ТАСС сообщил о локализации пожара на 500 кв. м. В 17:33 пожар потушили.

На видео, опубликованных в соцсетях, видны поднимающиеся со стройки клубы черного дыма.