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В Усть-Лабинском районе принята стратегия развития, включающая девять проектов

Стратегия развития муниципального образования до 2030 года принята в Усть-Лабинском районе, сообщает пресс-служба администрации края. Документ включает в себя девять флагманских проектов.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В их числе формирование туристско-креативного кластера путем развития и кооперации туристской и креативной инфраструктуры. В частности, предусмотрено строительство гостиниц, объектов придорожной инфраструктуры и культурно-досуговых объектов.

Еще один флагманский проект - «Развитие Первого университетского лицея им. Н. И. Лобачевского». Также предусмотрено строительство «Межрайонного центра хирургии, травматологии и реабилитации», «Усть-Лабинского спортивного комплекса», молодежного центра, обеспечение инфраструктурой индустриального парка «Кубань», возведение нового водозабора производительностью не менее 8 тыс. куб. м/сут. в Усть-Лабинске и проч.

«Разработанные девять флагманских проектов будут способствовать повышению уровня жизни в муниципальном образовании, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест», - сообщил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В разработке стратегии приняли участие Региональный центр компетенций, Леонтьевский Центр AV-Group, Фонд экономического развития Юга, экспертный совет министерства экономики Краснодарского края.

Андрей Ульченко

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