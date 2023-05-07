Baza: В Екатеринбурге попытались поджечь военкомат

В Екатеринбурге двое мужчин попытались поджечь здание военкомата Кировского и Октябрьского района, расположенного на Вишневой улице, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел около часа ночи 7 мая.

Уточняется, что у мужчин была канистра с пятью литрами бензина. Когда они подходили к зданию, их заметил сотрудник полиции, который охранял военкомат. После этого на место прибыли сотрудники спецслужб. Они задержали мужчин и доставили их ФСБ. Молодые люди рассказали, что за поджог военкомата им обещали награда в размере 40 тыс. руб.

В начале апреля полиция задержала 73-летнюю пенсионерку Любовь Ш. в военкомате Первоуральска в Свердловской области. Женщина попыталась поджечь военкомат «коктейлем Молотова». Она утверждает, что совершить поджог ее подговорили телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и попросившие «напугать террористов в военкомате». Против пенсионерки возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Покушение на хулиганство группой лиц»).

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