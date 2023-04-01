В Первоуральске задержана 73-летняя пенсионерка при попытке поджечь военкомат

Полиция задержала 73-летнюю пенсионерку Любовь Ш. в военкомате Первоуральска в Свердловской области. Женщина попыталась поджечь военкомат «коктейлем Молотова». Она утверждает, что совершить поджог ее подговорили телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и попросившие «напугать террористов в военкомате». Против пенсионерки возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Покушение на хулиганство группой лиц»), сообщает 66.ru со ссылкой на источник.

По словам пенсионерки, 30 марта мошенники, которые представились работниками банка, предложили женщине поучаствовать в «засекреченной операции» в здании первоуральского военкомата.

31 марта пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ по фамилии Макаров. Он подробно рассказал женщине, как изготовить «коктейль Молотова», и попросил поджечь его в здании военкомата, чтобы «напугать террористов», передает источник слова пенсионерки.

Женщина сообщила, что с первого раза поджечь горючую смесь ей не удалось, и она ушла домой, однако «сотрудник ФСБ» убедил женщину завершить начатое и вернуться в военкомат. Там ее встретили полицейские, сообщает издание.

По информации Telegram-канала Shot, до 30 марта пенсионерке звонил мошенник, представившийся «дознавателем Лебедевым». Он сообщил ей, что на нее оформили кредит в 600 тыс. руб., и вынудил женщину перевести 200 тыс. руб. ее накоплений на «безопасный счет». Еще 200 тыс. руб. «кредита» пенсионерка покрыла с помощью микрозаймов. «Лебедев» поблагодарил женщину за помощь в поимке мошенников и предложил поучаствовать в новой «операции», связанной с поджогом военкомата.

Эрдни Кагалтынов