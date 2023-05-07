Бренд одежды Befree из Петербурга удвоит свои площади в два раза

Бренд одежды Befree, управляемый петербургской компанией Melon Fashion Group, планирует увеличить торговые площади своих магазинов в два раза до конца текущего года. В планах также в три раза нарастить продажи, передает «РБК-Петербург».

С начала 2023 года в России открылись 23 новых магазина Befree общей площадью 37 тыс. кв. м. При этом площадь флагманского в ТРК «Галерея» на месте, где ранее работал H&M, достигает более 2 тыс. кв. м.

«Мы растим бизнес за счет открытия новых магазинов, новые площади которых добавляют нам продаж. Плюс мы увеличиваем эффективность уже существующих магазинов, все сливается и образуем 30% прирост»,— заявила директор по маркетингу бренда Befree Анна Шмакова.

Бренд также планирует расширить свой ассортимент. По итогам первых месяцев 2023 года продажи женской одежды год к году выросли на 51%, в то время как мужской — на 65%. Кроме того, продажи обуви взлетели на 337%, а аксессуаров — на 183%.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что петербургская Melon Fashion Group откроет 50 магазинов нового бренда Idol.

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