В результате обстрела белгородского Шебекино пострадал один человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле стороны Украины города Шебекино. В результате уже есть один пострадавший, информация уточняется.

В своем телеграм-канале глава региона написал, что началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. Однако, по предварительно информации, один местный житель уже пострадал. «Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте. Вся дополнительная информация будет позже»,- уточнил господин Гладков.

По данным местных СМИ, снаряд мог попасть в шебекинскую школу.

Вчера в результате обстрела белгородского села были повреждены три автомобиля на сельхозпредприятии. За 5 мая региональное управление МЧС не менее трех раз предупреждало жителей Белгородчины об опасности обстрелов и советовало «спуститься в укрытия». Украинские военные атаковали села Черемошное, Устинка и Ясные зори (в Белгородском районе) и поселок Красное Шебекинского горокруга.

Владимир Зоркий