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Коммерсантъ FM
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В городе Глухове Сумской области Украины произошел взрыв, сообщило издание «Страна.ua». Портал «Зеркало недели» также сообщает о взрыве в Шосткинском районе, где находится город Глухов.

В Сумской области сегодня, 5 мая, не меньше пяти раз объявлялась воздушная тревога. Последний раз она действовала с 22:11 до 22:33. В этот же период СМИ сообщили о взрывах. На данный момент воздушная тревога действует только в подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой народной республики.

В последние дни на Украине участились случаи объявления воздушной тревоги. Накануне, 4 мая, власти Киева заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года.

Леонид Уварчев

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