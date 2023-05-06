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Коммерсантъ FM
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Пригожин: ЧВК «Вагнер» передаст позиции в Бахмуте «Ахмату»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы 10 мая в 00:00 передать им контроль над Бахмутом (Артемовск) для дальнейшего штурма.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут»,— сказал господин Пригожин в комментарии, опубликованном его пресс-службой.

Евгений Пригожин также поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что тот направил силы «Ахмата» в Бахмут. Господин Пригожин отметил, что у него есть «возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы».

Вчера, 5 мая, Евгений Пригожин заявил, что 10 мая бойцы ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут из-за снарядного голода и высоких личных потерь. По его словам, согласно первоначальному плану, ЧВК должна было занять город к 9 мая. По его словам, бойцам ЧВК осталось взять 2 кв. км из 45 кв. км Бахмута. По его словам, он планировал передать позиции Минобороны России.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к министру обороны России Сергею Шойгу, начальнику Генштаба Валерию Герасимову и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он попросил их проявить взаимопонимание и поддержать друг друга в выполнении задач военной операции. Он также заявил, что готов отправить в Бахмут подразделения чеченского спецназа «Ахмат».

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Олеся Павленко

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