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Коммерсантъ FM
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В Лондоне во время церемонии коронации Карла III задержали 52 человека

В Великобритании в день коронации короля Карла III прошли протесты, в частности, в Глазго, Шотландия, и Кардиффе, Уэльс. В Лондоне были задержаны 52 человека, в том числе лидер антимонархической группировки «Республика» Грэм Смит, сообщает агентство Reuters.

В столице Британии демонстранты держали плакаты с надписью: «Не мой король». В Глазго и Кардиффе участники выступили с лозунгом: «Отмените монархию, накормите народ».

«За последние 24 часа была проведена значительная полицейская операция после того, как мы получили информацию о том, что протестующие были полны решимости сорвать коронационную процессию»,— говорилось в заявлении коммандера лондонской полиции Карен Финдли. Арест Грэма Смита в полиции не подтвердили.

Сегодня, 6 мая, в Лондоне прошла коронация короля Карла III и королевы Камиллы. Минобороны Великобритании сообщало, что в коронационных мероприятиях по всей стране участвовали 7 тыс. человек. Церемония коронации продолжалась около двух часов и стала одной из самых коротких в истории страны.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Коронованный особо».

Мария Федотова

Фотогалерея

Кадры с праздничной церемонии

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Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Фото: Reuters

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Фото: David Levene / Pool / AP

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Фото: Toby Melville / Pool / AP

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Фото: Reuters

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

Фото: Reuters

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Церемониальный меч

Церемониальный меч

Фото: Gareth Cattermole / Pool Photo / AP

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Фото: Yui Mok / Pool / AP

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Фото: Yui Mok / Pool / AP

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

Фото: Andrew Matthews / Pool / AP

Королева Камилла (справа)

Королева Камилла (справа)

Фото: Reuters

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / AP

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Фото: Reuters / John Sibley

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Фото: Reuters

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Фото: Rob Pinney / Pool Photo / AP

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Военный марш после церемонии коронации

Военный марш после церемонии коронации

Фото: Reuters / Paul Childs/Pool

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Фото: Reuters

Телезрителям не показывали помазание короля елеем &lt;BR>На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Телезрителям не показывали помазание короля елеем
На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Фото: Emilio Morenatti / AP

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Фото: Reuters / Paul Childs

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Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Фото: Reuters

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Фото: David Levene / Pool / AP

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Фото: Toby Melville / Pool / AP

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Фото: Reuters

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

Фото: Reuters

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Церемониальный меч

Фото: Gareth Cattermole / Pool Photo / AP

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Фото: Yui Mok / Pool / AP

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Фото: Yui Mok / Pool / AP

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

Фото: Andrew Matthews / Pool / AP

Королева Камилла (справа)

Фото: Reuters

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / AP

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Фото: Reuters / John Sibley

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Фото: Reuters

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Фото: Rob Pinney / Pool Photo / AP

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Военный марш после церемонии коронации

Фото: Reuters / Paul Childs/Pool

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Фото: Reuters

Телезрителям не показывали помазание короля елеем
На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Фото: Emilio Morenatti / AP

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Фото: Reuters / Paul Childs

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