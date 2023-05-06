В Лондоне во время церемонии коронации Карла III задержали 52 человека

В Великобритании в день коронации короля Карла III прошли протесты, в частности, в Глазго, Шотландия, и Кардиффе, Уэльс. В Лондоне были задержаны 52 человека, в том числе лидер антимонархической группировки «Республика» Грэм Смит, сообщает агентство Reuters.

В столице Британии демонстранты держали плакаты с надписью: «Не мой король». В Глазго и Кардиффе участники выступили с лозунгом: «Отмените монархию, накормите народ».

«За последние 24 часа была проведена значительная полицейская операция после того, как мы получили информацию о том, что протестующие были полны решимости сорвать коронационную процессию»,— говорилось в заявлении коммандера лондонской полиции Карен Финдли. Арест Грэма Смита в полиции не подтвердили.

Сегодня, 6 мая, в Лондоне прошла коронация короля Карла III и королевы Камиллы. Минобороны Великобритании сообщало, что в коронационных мероприятиях по всей стране участвовали 7 тыс. человек. Церемония коронации продолжалась около двух часов и стала одной из самых коротких в истории страны.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Коронованный особо».

Мария Федотова