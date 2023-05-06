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В Вестминстерском аббатстве короновали Карла III

Короля Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда Исповедника и прокричал «Боже, храни короля!». После по всей Великобритании начались орудийные салюты.

Перед возложением короны Карла III помазали мирром, а также вручили королевские регалии: державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем, кольцо суверена, меч Эдуарда Исповедника и другие.

После коронации Карла III возвели на престол. Ему дали присягу на верность архиепископ и принц Уэльский Уильям, затем архиеписком принес присягу от имени присутствующих на церемонии и жителей Великобритании.

На церемонии также короновали жену Карла III королеву Камиллу. Для коронации использовали корону королевы Мэри, сделаннуй в 1911 году. The Guardian отмечает, что для этой церемонии корону для супруга суверена не сделали специально для него впервые в истории Англии. Ей также вручили королевский скипетр и жезл справедливости и милосердия.

После коронации началась литургия. В конце король Карл III прошел по Вестминстерскому аббатству в Императорской короне, державой и скипетром вместе с Камиллой под национальный гимн Великобритании. Во время шествия короля приветствовали религиозные лидеры: раввин Эфраим Мирвис, главный монах лондонской буддийской вихары Вен Богода Силавимала Наяка Тера, член сикхской общины Индарджит Сингх, а также представители индуизма и ислама Радха Мохан Дас и Алия Азам.

Около 13:00 по лондонскому времени (15:00 мск) королевская процессия покинула Вестминстерское аббатство. Карл III вместе с Камиллой сели в карету. За ними в других каретах отправились принц Уэльский Уильям с женой принцессой Уэльской Кейт и детьми Джорджем, Луи и Шарлоттой, а также другие члены королевской семьи. Процессия отправилась от аббатства к Букингемскому дворцу. Вместе с процессией начался военный парад. Минобороны Великобритании сообщало, что в коронационных мероприятиях по всей стране участвовали 7 тыс. человек.

Церемония коронации продолжалась около двух часов. Она стала одной из самых быстрых в истории страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коронованный особо».

Олеся Павленко

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