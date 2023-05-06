Малый драматический театр Петербурга может открыться к середине августа

Малый драматический театр — Театр Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге может открыться только в середине августа, пишет «Фонтанка». Его опечатали в ночь на 6 мая сотрудники Роспотребнадзора.

Театр закрыли после постановления городской прокуратуры. В составленных ведомством документах «были привычные формальные формулировки об интересах граждан и их безопасности».

Источник издания в то же время отметил, что вопрос может касаться политических взглядов артиста Данилы Козловского. По его мнению, на предстоящем судебном заседании поднимут вопрос о закрытии театра на 90 дней. Проверяющие органы также планируют изучить финансово-хозяйственную деятельность учреждения.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что двери Малого драматического театра в Петербурге опечатали до решения суда после жалобы.

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