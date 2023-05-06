Двери Малого драматического театра в Петербурге опечатали до решения суда после жалобы

В Санкт-Петербурге опечатали двери Малого драматического театра Льва Додина на улице Рубинштейна. Роспотребнадзор вынес протокол о временном запрете деятельности по итогам проверки, пишет 6 мая «Фонтанка».

В пресс-службе ведомства сообщили, что выявили «многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Решение об открытии МДТ будет принимать суд. Проверку начали после обращения гражданина в прокуратуру.

Представители театра заявили, что вернут зрителям средства за билеты на спектакли. При этом нет уверенности в том, что площадка сможет работать как раньше после праздников.

«Ъ-СПб» рассказывал, что в апреле МДТ перенес два спектакля с участием Данилы Козловского— «Гамлета» и «Коварство и любовь». Его заподозрил в дискредитации армии глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В ответ господин Козловский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял из-за допущенных ошибок.

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