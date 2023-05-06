Минздрав Оренбургской области сообщил о 20 пострадавших при ЧП с каруселью

В результате ЧП с каруселью в Оренпарке в Оренбурге пострадали 20 человек, из них 12 детей, сообщила министр региона Татьяна Савинова. Госпитализированы 12 человек, в том числе шесть детей, из них сейчас один ребенок отправлен на амбулаторное лечение.

В крайне тяжелом состоянии находится женщина с множественными травмами в реанимации на ИВЛ, сообщает госпожа Савинова. Ребенок 10 лет находится в реанимации в тяжелом состоянии, дышит сам, 10 пациентов — в среднетяжелом состоянии, рассказала министр.

Ранее сообщалось о 15 госпитализированных. В СКР по Оренбургской области ТАСС сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок произошло из-за поломки в механизме карусели.

Мария Федотова