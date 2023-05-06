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Коммерсантъ FM
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В Оренбурге при падении карусели пострадали 15 человек

В Оренбурге произошло ЧП с каруселью, в результате ее падения пострадали около 20 человек, сообщало региональное МВД. В экстренных службах ранее заявили о порядка 15 пострадавших. По данным Минздрава РФ, после аварии госпитализированы 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии. СКР возбудил уголовное дело.

По информации МЧС по региону, нештатная ситуация на карусели произошла на ул. Брестской. Мэрия Оренбурга сообщает, что ЧП произошло в парке 50-летия СССР. По предварительным данным, инцидент произошел с каруселью «Вихрь». СКР проводит доследственную проверку, ТАСС в управлении СКР по Оренбуржью сообщили о возбуждении уголовного дела.

«В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения областной полиции. Представитель экстренных служб сообщил агентству, что среди пострадавших семь взрослых и восемь детей, такие же цифры приводит мэрия.

«Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок. Пострадали несколько взрослых и детей. В настоящий момент известно о семи взрослых и восьми детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести»,— сообщает мэрия.

МЧС сообщает, что людям оказывается необходимая помощь, информация сейчас уточняется. В СКР по Оренбургской области сообщили о доследственной проверке по статье об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По этой статье возбуждено уголовное дело, сообщили там ТАСС.

Мария Федотова

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