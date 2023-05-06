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Коммерсантъ FM
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Орбан: Венгрия заинтересована в мире на Украине, так как «часть Украины — это древняя венгерская земля»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал часть Украины древней венгерской землей. По его словам, в связи с этим Будапешт вдвойне заинтересован в установлении там мира. Об этом он заявил в интервью радио Kossuth 5 мая. Та часть интервью, где речь идет о том, что часть Украины является древней венгерской землей, была вырезана из итогового материала, который также был загружен на YouTube. Об этом сообщает венгерское издание 444 со ссылкой на пост в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) журналистки Риты Беньо. Издание Media1 пишет, что произошедшее связано с техническим сбоем.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Орбан заявил, что часть Украины — это «древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине», и венгры существуют там как коренная община (цитата по венгерскому изданию 168). Страдания Украины — это и страдания проживающих там венгров, отметил он. Вот почему, подчеркнул премьер, венгры вдвойне мотивированы, сильнее, чем любой другой народ в Европе, принести мир на Украину.

Закарпатские венгры — одно из национальных меньшинств, проживающих на территории современной Украины. В марте Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО, пока в стране действуют законы, нарушающие права меньшинств на использование родного языка.

Мария Федотова

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