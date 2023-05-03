В результате восьми прилетов в курском Теткино повреждения зафиксированы в 15 домах и на газопроводе

Утром 3 мая вновь был обстрелян со стороны Украины поселок Теткино Глушковского района Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, всего насчитали восемь прилетов, обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Курской области Фото: администрация Курской области

В своем телеграм-канале глава региона уточнил, что в 15 домах в результате обстрела повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша местной поликлиники. Также поврежден газопровода низкого давления и частично нарушено электроснабжение поселка. «Как только будет возможность, специалисты приступят к восстановлению электричества. Всем, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь»,- заверил господин Старовойт.

Вчера в том же поселке после десяти прилетов власти зафиксировали повреждения в десяти домах.

Владимир Зоркий