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В результате восьми прилетов в курском Теткино повреждения зафиксированы в 15 домах и на газопроводе

Утром 3 мая вновь был обстрелян со стороны Украины поселок Теткино Глушковского района Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, всего насчитали восемь прилетов, обошлось без пострадавших.

Фото: администрация Курской области

Фото: администрация Курской области

В своем телеграм-канале глава региона уточнил, что в 15 домах в результате обстрела повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша местной поликлиники. Также поврежден газопровода низкого давления и частично нарушено электроснабжение поселка. «Как только будет возможность, специалисты приступят к восстановлению электричества. Всем, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь»,- заверил господин Старовойт.

Вчера в том же поселке после десяти прилетов власти зафиксировали повреждения в десяти домах.

Владимир Зоркий

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