Полиция Москвы предупредила об административной и уголовной ответственности за запуск беспилотников

Московская полиция предупредила об ответственности за незаконное использование беспилотников. Запускать БПЛА в столице 3 мая запретил мэр Сергей Собянин. В тот же день об атаке двух дронов на резиденцию президента РФ сообщила пресс-служба Кремля.

«За нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная и уголовная ответственность. ГУ МВД России по г. Москве призывает граждан не нарушать законодательство и не использовать беспилотные летательные аппараты»,— указала пресс-служба полиции Москвы.

Нарушение правил использования воздушного пространства квалифицируется как административное правонарушение по ст. 11.4 КоАП РФ (до 50 тыс. руб. штрафа для физлиц), либо — в случае если использование повлекло тяжкий вред здоровью или смерть человека — как уголовное преступление по ст. 271.1 УК РФ (до пяти лет лишения свободы по ч. 1, до семи лет — по ч. 2).

О последствиях запрета использования беспилотников в российских регионах — в материале «Ъ» «Бесполетные беспилотники».

Григорий Лейба