Федерация гольфа допустила российских спортсменов до индивидуальных турниров

Международная федерация гольфа (IGF) допустила российских и белорусских спортсменов до индивидуальных турниров, сообщается на официальном сайте организации. Сборные России и Белоруссии до соревнований не допустят, атлеты будут участвовать в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. В участии также откажут тем гольфистам и персоналу, кто «активно поддерживает» российскую военную операцию на Украине.

Оговаривается, что на соревнованиях или смежных мероприятиях под эгидой IGF не должно быть никаких государственных символов РФ и Белоруссии — флагов, гимнов, «иных опознавательных знаков» стран. Помимо этого федерация запретила участие в турнирах спортсменам и тренерам, связанным контрактами с российскими или белорусскими силовыми структурами.

IGF отстранила российских и белорусских гольфистов 7 марта 2022 года в связи с рекомендацией МОК. Спустя год, 28 марта 2023 года комитет издал новые рекомендации, где рекомендовал допускать атлетов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе

Григорий Лейба