В Москве похоронили модельера Валентина Юдашкина

Модельера Валентина Юдашкина, умершего 2 мая, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Перед похоронами открытая церемония прощания с Валентином Юдашкиным прошла в похоронном зале на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На похоронах модельера присутствовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певица Алла Пугачева (ради участия в прощании с Юдашкиным и его похоронах она вернулась в Россию), стилист Сергей Зверев, певица Анита Цой, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум.

Как отмечает телеканал «Звезда», Валентина Юдашкина похоронили рядом с бывшим мужем Аллы Пугачевой — кинорежиссером Александром Стефановичем

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причина смерти официально не сообщалась, однако уточнялось, что модельер скончался «после продолжительной болезни». В 2016 году у господина Юдашкина обнаружили рак почки, а затем метастазы в голове.

Подробнее — в материале «Ъ» «Портной-солнце».

Александр Кислов