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Коммерсантъ FM
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Возможного подозреваемого в подрыве машины с Захаром Прилепиным задержали

Возможный подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин»,— сообщила представитель ведомства (цитата по «МВД-Медиа»). Данные о личности задержанного и его возможной роли в покушении на Захара Прилепина пока не раскрываются.

ТАСС со ссылкой на источники передает, что задержанного по подозрению в покушении на господина Прилепина видели в районе поселка Пионерский, где произошел подрыв автомобиля писателя.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался сегодня, 6 мая, днем в Боровском районе области. По информации «Интерфакса», под днище машины было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. ТАСС и РБК со ссылкой на источники пишут, что господин Прилепин получил ранения ног, его госпитализировали. По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, угрозы здоровью Захара Прилепина нет, в результате покушения писатель получил «незначительные переломы».

Новость дополняется.

Александр Кислов

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