В Петербурге запретили запуск дронов до 15 мая

В Санкт-Петербурге начал действовать запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. Ответственные за это ведомства утверждают, что ограничение будет действовать как минимум до 15 мая, пишет 3 мая «Фонтанка».

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Специалисты филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» сообщили, что запрет распространяется на полеты в радиусе 150 км от города. Воздушное пространство «закрыли в целях безопасности», отметили в пресс-службе госкорпорации. В настоящее время также недоступен сайт с формой подачи заявок на согласование запусков дронов.

Запрет на запуск беспилотников может быть связан с атакой на Кремль, произошедшей ночью. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на использование в столице БПЛА. Ограничение действует уже в 39 регионах.

Атака беспилотников на Кремль. Главное Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на крыше Кремля после предполагаемого удара беспилотника

Фото: Reuters Пожар на крыше Кремля после предполагаемого удара беспилотника

Фото: Reuters В районных группах в соцсетях ночью были опубликованы видео, на которых на фоне Кремля поднимается столб белого дыма. Пользователи сообщали о нескольких громких хлопках, «похожих на раскаты грома», «искрах в небе» и «людях с фонариками у Кремлевской стены».

В ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками, сообщила днем пресс-служба Кремля.

В момент атаки Владимира Путина в Кремле не было, сейчас он находится в Ново-Огарево и продолжает работать в обычном режиме, сообщили в Кремле.

Пострадавших и ущерба на территории Кремля в результате атаки нет. Россия расценивает атаку как теракт и покушение на главу государства и оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, отметили в пресс-службе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой признать «киевский нацистский режим террористической организацией». Он заявил, что отныне переговоры с Владимиром Зеленским невозможны. Депутаты потребуют применить оружие, которое «уничтожит киевский режим», написал он в Telegram-канале.

Парад Победы на Красной площади 9 мая состоится, заверили в Кремле.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск БПЛА в столице. Позднее их запретили использовать в Подмосковье и в Санкт-Петербурге. Запрет на использование БПЛА действует уже в 39 регионах.

ТВЦ опубликовал видео атаки второго беспилотника по Кремлю. Как сообщает телеканал, первый беспилотник взорвался над Сенатским дворцом в 2:27, после чего на крыше начался пожар, второй — в 2:43, его обломки упали на территорию Кремля.

Telegram-канал «Осторожно, новости» отмечает, что на видео на крыше купола видны два человека, которые пригибаются при виде БПЛА.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у Украины нет информации об атаке беспилотников на Кремль, подчеркнув, что все силы брошены «на освобождение собственных территорий».

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о причастности неких «местных сил сопротивления» к атакам дронов на Кремль.

США оставляют на усмотрение Украины вопрос защиты ее территории в ходе конфликта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, но пока не обладают достаточной информацией об атаках украинских беспилотников на Кремль.

Внеплановых заседаний Совета федерации в связи с атакой беспилотников на Кремль не планируется, сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале призвал «экстренно разработать и принять комплекс законов», регулирующих деятельность беспилотников.

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