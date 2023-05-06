В Тюменской области прогнозируют сильный ветер до 23 м/с

В Тюменской области на ближайшие два дня прогнозируется сильный ветер до 18-23 м/с. По данным информационного центра правительства региона, усиление ветра ожидается сегодня, а также 7 мая во второй половине дня и в ночные часы 8 мая на юге области.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим. В правительстве напомнили, что тюменцам запрещено посещать леса, готовить еду на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации введен в ряде районов Свердловской и Тюменской областей из-за сильных природных пожаров. Накануне огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменском селе Успенка.

Подробнее о ситуации с пожарами на Урале — в материале «Ход огнем».

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