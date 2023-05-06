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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор приостановил работу Малого драматического театра в Петербурге

В Санкт-Петербурге по решению Роспотребнадзора приостановлена деятельность Малого драматического театра, художественным руководителем которого является Лев Додин (МДТ, Театр Европы). Здание театра опечатано.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вынесен протокол о временном запрете деятельности театра с 5 мая 2023 года»,— сообщают в надзорном ведомстве (цитата по ТАСС).

Решение о приостановке работы театра будет принимать суд, в ближайшее время Роспотребнадзор направит туда все необходимые документы. До решения суда вход в театр опечатан.

В самом театре подтвердили эту информацию и сообщили, что все спектакли, которые должны были состояться в МДТ в период с 6 по 12 мая, будут перенесены на более поздний срок.

Александр Кислов

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