В Лондоне проходит церемония коронации Карла III

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне начали собираться приглашенные на церемонию коронации короля Великобритании Карла III. Среди первых прибывших — актер Стивен Фрай и актриса Джуди Денч, а также австралийский музыкант Ник Кейв, английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер и первая леди США Джилл Байден. Официально церемония должна начаться в 10:20 по местному времени (12:20 мск). Также приехала первая леди Украины Елена Зеленская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw/Pool, Reuters Фото: Piroschka van de Wouw/Pool, Reuters

Король Карл III прибыл в Букингемский дворец около 9:20 по лондонскому времени (11:20 мск). Он и королева Камилла провели ночь накануне коронации в Кларенс-Хаусе, пишет The Guardian. К 10:17 во дворец прибыла карета, в которой Карл III отправится в аббатство.

Коронационная процессия началась в 10:20 в Букингемском дворце. Карету с Карлом III и королевой Камиллой сопровождают 200 кавалеристов. Процессия пройдет от дворца к Трафальгарской площади, откуда двинется к Вестминстерскому аббатству. Церемония коронации начнется в 11:00 (13:00 мск).

Прибывающих гостей приветствовал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Всего церемонию коронации в Вестминстерском аббатстве посетят 2,2 тыс. человек. На нее приглашены более 100 лидеров государств мира, члены британской и европейских королевских семьей, политики, а также артисты. Среди приглашенных также экс-премьеры Великобритании Борис Джонсон, Лиз Трасс и Тереза Мэй.

Как пишет The Guardian, в аббатстве уже выставили королевские регалии. В аббатство также прибыла экс-ведущая и общественный деятель Флоэлла Бенджамин, которая будет нести скипетр короля во время церемонии.

На антимонархической демонстрации на Трафальгарской площади задержали шесть человек, среди них — лидер республиканского движения Грэм Смит, пишет The Guardian. Это произошло около 7:30 утра (10:30 мск). В свою очередь, в полиции заявили, что задержали семь человек по подозрению в заговоре с целью причинения вреда обществу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коронованный особо».

Олеся Павленко