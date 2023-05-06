9 мая в столице Удмуртии ограничат продажу алкоголя

В Ижевске 9 мая в местах проведения торжественных мероприятий ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

За соблюдением регионального законодательства будут следить правоохранительные органы. Сотрудники полиции будут пресекать розничную продажу алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях. За нарушение требований для должностных и юридических лиц предусмотрен административный штраф в размере от 20 до 300 тыс. руб.