«Велобайк» сбился с маршрута

Велосезон в столице начался со сбоев: пользователи прокатного сервиса «Велобайк» жалуются, что мобильные приложения не работают. Как заявили в компании, сервисы на платформах iOS и Android недоступны, зайти получается только с веб-версии. Но и там, по словам пользователей, возникают сложности — многие не могут оформить прокат, а те, кому это удалось, жалуются на то, что не могут завершить поездку. «Велобайк» — дочерняя компания банка ВТБ. Еще в прошлом году против кредитной организации ввели американские и европейские санкции, после чего их приложение пропало из AppStore и Google Play. Под ограничения попали и дочерние структуры ВТБ, в которых у госбанка есть доля свыше 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В результате сервис «Велобайк», по данным “Ъ”, не смог даже приобрести велосипеды из Франции и собирается заключить контракт с пермским производителем Forward. “Ъ FM” пообщался с пользователями велосервиса и выяснил, какие сложности у них возникли.

«Я, наверное, минут 40 покатался, поставил велосипед, но аренда не заканчивалась, то есть таймер продолжал работать. Обычно проблема за пять-десять минут решалась, но не в этот раз. Я поменял велосипед, и тут же поездка закончилась. Я думал, может быть, в станции проблема, поехал на другую и попробовал там завершить поездку, но там было то же самое». «Я со своего Samsung не смог перейти по ссылке "Велобайка", чтобы открыть хотя бы их сайт или приложение. В принципе с телефона невозможно было оплатить аренду. Получилось это сделать дома через веб-версию, после чего я взял велосипед и прокатился 15 минут. Припарковался, завершил сессию, но время все еще шло. Я пытался дозвониться до службы поддержки, однако не дождался на линии. В итоге написал на почту и получил автоматический ответ, что рассмотрение заявки может занять до 72 часов». «Я просто хотел покататься с ребенком, на стоянку специально приехал. Начал скачивать приложение, зашел по QR-коду, начал регистрироваться, и мне долго не приходило SMS с логином и паролем. Я предпринял, наверное, пять таких попыток, после чего звонил в службу поддержки, но никто не отвечал. Минут десять минимум я ждал. На сайте написано, что они работают только по будням».

Проект «Велобайк» ВТБ разработал совместно с московскими властями. Он стал одним из крупнейших в мире. В этом году, по данным сервиса, в городе будут работать 776 станций, для аренды станет доступно более 10 тыс. велосипедов. Все они будут работать на российском программном обеспечении

Кроме того, как сообщили в «Велобайке», также в скором времени москвичи смогут протестировать новые электровелосипеды. Завершить аренду можно будет в окрестностях станции, устанавливать велосипед непосредственно в ячейку не потребуется.

Сама компания появилась в Москве в 2013 году. С тех пор активно развивались и конкуренты сервиса, в том числе те, кто занимается прокатом электросамокатов. Так, гендиректор сервиса Lite Руслан Тарасов считает этот бизнес более перспективным и добавлять в ассортимент велосипеды не собирается:

«Хороший велосипед для проката стоит примерно 120-140 тыс. руб. Там все мощнее, потому что он должен совершить пять поездок в день на протяжении минимум трех лет. Так что я не так сильно верю в эту идею. Выйдете на улицу, посмотрите вокруг и увидите, условно говоря, 45 человека на самокатах и пять — на велосипеде. Второй вариант — это все же больше история выходного дня. Общество в России еще не доросло до того, чтобы утром осознанно ехать на велосипеде на работу и вечером — домой. 90% людей все-таки ездит на самокатах.

Кроме того, тут еще вопрос в капитальных инвестициях. Так, в "Велобайк" очень много денег вложили, и ВТБ готовы ждать окупаемости проекта пять-семь лет. А частный инвестор хочет этот срок сократить раза в три.

Это уже сложнее. Так что прокат велосипедов — продукт не самый массовый, но у него есть тоже своя огромная аудитория, они постоянно каждый год развивают свою сеть. Сейчас Whoosh какие-то облегченные версии великов привезли в Россию, они их тестируют. Так что если найдется велосипед, который будет таким же удобным, как и самокат, то, да, у сервисов есть перспектива».

Один из крупнейших прокатных сервисов Whoosh запустил аренду электровелосипедов в тестовом режиме. Она доступна в Санкт-Петербурге и Подмосковье. В это направление компания вложила почти 500 млн руб. Всего Whoosh вывел в прокат 4 тыс. велосипедов

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Анна Маргулис