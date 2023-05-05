Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 мая

08:49. Курские таможенники передали военнослужащим Кантемировской дивизии, находящимся в зоне СВО, автомобиль «Нива».

08:30. В Курской области открыли несколько мемориальных досок жителям региона, погибшим в зоне СВО: в Бобрышевской школе на фасаде здания — ее выпускнику Владиславу Борецкому, в селе Пселец Пристенского района на фасаде здания дома культуры открыли мемориальную доску Рыжих Олегу Анатольевичу, заключившему контракт о прохождении военной службы в июне 2022 года, и — Сергею Абрамяну. Оба награждены орденами Мужества посмертно.