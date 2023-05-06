Белорусские пограничники готовятся начать проверки на границе с Россией

Белорусские пограничники готовятся начать проверки граждан и транспорта на границе с Россией, сообщили в Государственном пограничном комитете республики. Накануне стало известно о введении Минском временного погранконтроля на российско-белорусской границе.

«Органы погранслужбы 5 мая начали мониторинг обстановки на белорусско-российском участке. Речь идет о шести основных путях автомобильного сообщения. Проверки могут осуществляться в отношении лиц и транспорта»,— уточняют в белорусском Госпогранкомитете (цитата по БЕЛТА).

Проверка документов на пунктах погранконтроля ведется в рамках исполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией, уточняют в ведомстве.

Вчера, 5 мая, стало известно, что у въезжающих в Белоруссию со стороны России граждан начали проверять паспорта. В частности, на трассе М-1 у белорусско-российской границы установили КПП. Белорусские власти подчеркнули, что контроль вводится временно, но на какой срок — неизвестно.

Александр Кислов